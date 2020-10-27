В Италии вспыхнули массовые протесты в связи с жесткими ограничениями из-за коронавируса.

В некоторых городах протесты переросли в беспорядки, сообщает Deutsche Welle.

В частности, на акции протеста в целом вышли тысячи граждан. В Милане демонстранты устроили беспорядки в трамваях и подожгли мусорные баки. Также группа протестующих напала на правоохранителей. В ответ правоохранители применили против них слезоточивый газ. Подобные инциденты произошли в Турине и Неаполе.

Также насилие фиксировалось и на акциях протеста в Италии накануне — в пятницу в Неаполе и в субботу в Риме.

Напомним, в воскресенье правительство Италии усилило карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, были закрыты кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.

Кроме этого, в Италии продолжает расти количество инфицированных коронавирусом — за сутки число новых случаев впервые превысило 20 тысяч.