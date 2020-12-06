В Украине построят три новых транспортных ближнемагистральных самолета Ан-178. Министерство обороны и ГП «Антонов» готовятся к подписанию контракта в рамках оборонного заказа на следующий год.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, впервые за 29 лет получен госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.

— За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты, - сказал Олег Уруский.

Кроме этого, в 2021 году планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.

Напомним, что командующий Военно-Морских Сил Украины Алексей Неижпапа провел в Николаеве конференцию с руководителями судоремонтных и судостроительных предприятий страны и рассказал о планах заняться строительством военных кораблей в Николаеве.