В Украине построят три новых транспортных ближнемагистральных самолета Ан-178. Министерство обороны и ГП «Антонов» готовятся к подписанию контракта в рамках оборонного заказа на следующий год.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, впервые за 29 лет получен госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.
— За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты, - сказал Олег Уруский.
Кроме этого, в 2021 году планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.
Напомним, что командующий Военно-Морских Сил Украины Алексей Неижпапа провел в Николаеве конференцию с руководителями судоремонтных и судостроительных предприятий страны и рассказал о планах заняться строительством военных кораблей в Николаеве.
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В Украине построят три новых транспортных ближнемагистральных самолета Ан-178. Министерство обороны и ГП «Антонов» готовятся к подписанию контракта в рамках оборонного заказа на следующий год.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, впервые за 29 лет получен госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.
— За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты, - сказал Олег Уруский.
Кроме этого, в 2021 году планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.
Напомним, что командующий Военно-Морских Сил Украины Алексей Неижпапа провел в Николаеве конференцию с руководителями судоремонтных и судостроительных предприятий страны и рассказал о планах заняться строительством военных кораблей в Николаеве.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа