Командующий Военно-Морских Сил Украины Алексей Неижпапа провел в Николаеве конференцию с руководителями судоремонтных и судостроительных предприятий страны.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования ВМС Вооруженных Сил Украины.

Целью встречи стало обсуждение перехода со следующего года украинских ВМС к закупкам услуг по комплексному ремонту корабельного состава.

Среди приглашенных участников конференции присутствовали руководители судоремонтных и судостроительных предприятий, руководители ведущих предприятий по ремонту корабельного вооружения и оборудования. В том числе присутствовали представители компании «Нибулон» и завода «Зоря» — «Машпроект».

Со стороны национального флота присоединились к обсуждению текущих проблем руководители соответствующих структур Командования украинских ВМС.

— Результаты проведенной работы по восстановлению корабельного состава ВМС ВС Украины позволили подойти к переходу от закупки отдельных услуг по ремонту корабельного оборудования к закупке услуг по комплексному ремонту корабельного состава. С завода должна выйти боевая единица, способная выполнять боевую задачу. Я считаю, что именно такой подход дает возможность сформировать кластер кораблестроения здесь — в Николаеве. Военно-Морские Силы Украины полностью выполняют обязательства по заключенным договорам и своевременно проводят расчеты за предоставленные услуги, — отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.