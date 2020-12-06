В США не будут принудительно вакцинировать своих граждан от коронавируса COVID-19.

Об этом сказал новоизбранный президент Джо Байден, сообщает BBC.

Выступая в Уилмингтоне, штат Делавэр, он отметил, что нет необходимости делать вакцину против коронавируса обязательной.

— Я сделаю все, что в моих силах, как президент, чтобы побудить людей поступать правильно, а когда они это сделают, покажу, что это важно, - сказал он.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, только 60% американцев готовы сделать прививку от коронавируса. В сентябре использовать вакцину были готовы 51% респондентов.

Издание отмечает, что в пятницу вице-президент США Майк Пенс во время визита в Центр контроля заболеваний Атланты сказал, что федеральное одобрение вакцины против коронавируса может быть принято «через полторы недели».

Напомним, что Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию населения Британии со следующей недели — 8 декабря.