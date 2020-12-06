По состоянию на 10:00 6 декабря в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 21429 (+287) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 959 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 349, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
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По состоянию на 10:00 6 декабря в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 21429 (+287) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 959 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 349, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
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