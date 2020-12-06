По состоянию на 10:00 6 декабря в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 21429 (+287) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 14702 (+174)

Первомайск - 796 (+22)

Южноукраинск - 621 (11);

Вознесенск - 596;

Очаков - 325 (8);

Арбузинский район - 142;

Баштанский район - 261 (+6);

Березанский район - 264;

Братский район - 124;

Березнеговатский район - 109 (+7)

Веселиновский район - 220 (10);

Витовский район - 709 (+17)

Вознесенский район - 202;

Врадиевский район - 177;

Еланецкий район - 93;

Вознесенский район - 212;

Казанковский район - 233;

Кривоозерский район - 188 (+1)

Николаевский район - 260;

Новобугский район - 162 (+18)

Николаевский район - 316;

Очаковский район - 140 (+2)

Первомайский район - 316 (+9);

Снигиревский район - 261 (+2).

Заболевание COVID-19 установлен в 959 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 349, за сутки - 5.

Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.