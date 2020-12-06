Сегодня, 6 декабря 2020 года, проходят выборы мэра Кривого Рога. Во втором туре за пост городского головы соперничают кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционный платформы - За жизнь» Константин Павлов.
Об этом сообщает местный портал 0564.ua.
Сообщается, что в 08:00 в городе открылись избирательные участки. Голосование уже началось и проходит с соблюдением карантинных мер.
При этом на 15 минут позже открылся участок №121 553 в Криворожском онкодиспансере. И на него не допустили наблюдателя от гражданской сети ОПОРА.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, записывал отдельное обращение к жителям города с призывом прийти на участки.
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Сегодня, 6 декабря 2020 года, проходят выборы мэра Кривого Рога. Во втором туре за пост городского головы соперничают кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционный платформы - За жизнь» Константин Павлов.
Об этом сообщает местный портал 0564.ua.
Сообщается, что в 08:00 в городе открылись избирательные участки. Голосование уже началось и проходит с соблюдением карантинных мер.
При этом на 15 минут позже открылся участок №121 553 в Криворожском онкодиспансере. И на него не допустили наблюдателя от гражданской сети ОПОРА.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, записывал отдельное обращение к жителям города с призывом прийти на участки.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа