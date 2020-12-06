На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.
Об этом говорится в сообщении правозащитного центра Весна.
Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием «Марш свободы». Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.
На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.
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На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.
Об этом говорится в сообщении правозащитного центра Весна.
Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием «Марш свободы». Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.
На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа