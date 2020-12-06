Первый самолет прямым сообщением «Киев - Скопье» отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов, - написал Кулеба в Twitter.
Напомним, агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года.
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Первый самолет прямым сообщением «Киев - Скопье» отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов, - написал Кулеба в Twitter.
Напомним, агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа