Первый самолет прямым сообщением «Киев - Скопье» отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов, - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года.