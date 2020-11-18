Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года.
Об этом сообщает avianews.
Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.
Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
Отметим, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.
Напомним, ранее Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.
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Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года.
Об этом сообщает avianews.
Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.
Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
Отметим, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.
Напомним, ранее Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов