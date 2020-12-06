Об этом сообщает патрульная полиция области.
Так, сегодня примерно в 6:00 к патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они выехали на место происшествия. Там инспекторы обнаружили заявительницу. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном проишествии, которое час назад с ней случилось.
По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.
Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома патрульные нашли разорванную одежду женщины.
Стражи порядка задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
Напомним, ранее пяти сотрудникам полиции вручили обвинительные акты по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.
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Об этом сообщает патрульная полиция области.
Так, сегодня примерно в 6:00 к патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они выехали на место происшествия. Там инспекторы обнаружили заявительницу. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном проишествии, которое час назад с ней случилось.
По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.
Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома патрульные нашли разорванную одежду женщины.
Стражи порядка задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
Напомним, ранее пяти сотрудникам полиции вручили обвинительные акты по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа