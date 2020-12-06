Об этом сообщает патрульная полиция области.

Так, сегодня примерно в 6:00 к патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они выехали на место происшествия. Там инспекторы обнаружили заявительницу. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном проишествии, которое час назад с ней случилось.

По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.

Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома патрульные нашли разорванную одежду женщины.

Стражи порядка задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Напомним, ранее пяти сотрудникам полиции вручили обвинительные акты по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.