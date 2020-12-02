Пяти сотрудникам полиции вручили обвинительные акты по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в ходе досудебного расследования было установлено, что в январе 2020 года бывшие сотрудники Кагарлыкского отделения полиции задержали двоих ранее судимых людей и, не составляя никаких документов, в течение 20−30 минут били их током, пытаясь выбить признание.

При этом начальник отделения знал о задержании этих людей, но бездействовал.

В начале мая 2020 года бывший начальник сектора угрозыска вызвал к себе ранее судимого и требовал от его сознаться в краже. Когда тот отказался, полицейский его избил.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.