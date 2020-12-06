Николаевские полицейские открыли уголовное производство по факту стрельбы в подростка в скейт-парке.

Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Николаевской области в Facebook.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.

По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Из-за чего он и применил оружие.

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет. В отделе полиции мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК Украины «Хулиганство», которое наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

– Хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте - не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих, - заявили в полиции.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.