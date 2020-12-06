Николаевский спортсмен, чемпион ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу, Александр Абраменко, занявший четвертое место на Кубке мира в Финляндии, считает, что результат вызвал у него серьезное недоумение.

Об этом сообщает iSport.

Отметим, что Александр Абраменко показал одинаковый результат с третьим местом, выполнив прыжок на 118.1 балла, однако из-за дополнительных показателей (более высокий результат в предыдущем раунде) россиянин Илья Буров оказался на третьем месте, а Абраменко – на четвертом.

Комментируя свой результат, спортсмен поделился, что судьи действительно могли поставить балл выше, но, по его словам, они остались чем-то недовольны.

– Были свои сложности и проблемы, было мало времени для прыжков на снег. Поэтому в целом я доволен выступлением, несмотря на четвертое место. Учитывая, что я пропустил предыдущий сезон и то, как начинался этот год со всеми ограничениями и неполноценными тренировками, то это хороший результат. Относительно разговоров, что судьи могли и больше поставить баллов – это правда. Когда увидел оценку в финале 118,10 балла - был огорчен. По своим ощущениям понимал, что прыгнул хорошо. Там 100 процентов должно быть 120 баллов. Что-то судьям не понравилось, увидели кое-что лишнее. Но как говорится, после драки кулаками не машут, - рассказал Александр Абраменко.

Также данному судейскому решению возмутился и главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

– Абраменко уверенно мог быть бронзовым призером соревнований, а по оценке судей стал четвертым. Надеемся, что это просто судейская ошибка, возможно, где-то проглядели, но такие случаи в спорте нередки. Я бы еще мог сомневаться, если бы выступления Абраменко и Бурова имели между собой значительный разрыв во времени, но они шли друг за другом, поэтому хорошо запомнились, - высказал свое мнение тренер.

Отметим, что Александр Абраменко пропустил сезон 2019/2020. Спортсмен взял паузу для восстановления сил и лечения.

Ранее сообщалось, что Александр Абраменко готовится к возвращению и рассказал о своей подготовке к соревнованиям.