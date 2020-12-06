По состоянию на 20 часов явка во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога, по данным ОПОРЫ, составила 34,6%, по данным городской ТИК - 35,14%.

Об этом сообщают в гражданской сети ОПОРА.

– По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 20:00 явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность - 1,40%). Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составляла 29,23%, - отмечают в ОПОРЕ.

В то же время, глава городской ТИК в Кривом Роге Валентин Орлов сообщил, что явка составила 35,14%.

По его словам, 6 декабря на избирательные участки для голосования пришли 170 390 криворожан.

Отметим, что во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.