Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поехал в Донецкую область и встретился с военными на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба его Офиса.

Зеленский осмотрел боевые позиции, условия несения службы и почтил погибших бойцов. Кроме этого, президент поздравил военных с Днем ВСУ и вручил государственные награды.

– Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам, - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.