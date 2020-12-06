Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поехал в Донецкую область и встретился с военными на передовой.
Об этом сообщает пресс-служба его Офиса.
Зеленский осмотрел боевые позиции, условия несения службы и почтил погибших бойцов. Кроме этого, президент поздравил военных с Днем ВСУ и вручил государственные награды.
– Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам, - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.
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Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поехал в Донецкую область и встретился с военными на передовой.
Об этом сообщает пресс-служба его Офиса.
Зеленский осмотрел боевые позиции, условия несения службы и почтил погибших бойцов. Кроме этого, президент поздравил военных с Днем ВСУ и вручил государственные награды.
– Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам, - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа