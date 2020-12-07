Полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра. Также составлено два административных протокола.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терневского района. Выясняются обстоятельства ситуации.
Второе уголовное дело открыто по факту выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.
Оба уголовных производства открыты по части 2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра. Также составлено два административных протокола.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терневского района. Выясняются обстоятельства ситуации.
Второе уголовное дело открыто по факту выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.
Оба уголовных производства открыты по части 2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа