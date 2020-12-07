Российский бизнесмен и владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг не смог в суде восстановить доступ к своим миллиардным активам в Швейцарии.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger

Швейцарский банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказал бизнесмену из-за санкций США.

Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, один из бенефициаров которой - Виктор Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.

Напомним, ранее Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. Москва рассчитывает, что украинская сторона пойдет на ответные шаги.