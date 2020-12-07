Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.
Об этом вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в интервью Радио Свобода
По его словам, Украина работает по международному проекту «Антарес» - «это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей».
– Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, относительно возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем, - сказал он.
Вице-премьер отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.
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Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.
Об этом вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в интервью Радио Свобода
По его словам, Украина работает по международному проекту «Антарес» - «это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей».
– Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, относительно возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем, - сказал он.
Вице-премьер отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.
Ранее на «Широком лане» прошли масштабные учения: испытали турецкие беспилотники Bayraktar и ракетные комплексы Javelin.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа