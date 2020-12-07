В Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, за вчера сделали 33 502 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).
Кроме того, за минувшие сутки 145 человек умерли и 5123 - выздоровели. С начала пандемии в стране подтвердили 821 947 случаев COVID-19, из них 423 704 выздоровевших.
Ситуация с вирусом сложная в Киеве (+1526), Днепропетровской (+960), Одесской (+662), Киевской (+635) и Сумской (+477) областях.
Напомним, ранее от коронавирусной болезни умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине коронавирусом заболели еще 183 жителя области.
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В Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, за вчера сделали 33 502 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).
Кроме того, за минувшие сутки 145 человек умерли и 5123 - выздоровели. С начала пандемии в стране подтвердили 821 947 случаев COVID-19, из них 423 704 выздоровевших.
Ситуация с вирусом сложная в Киеве (+1526), Днепропетровской (+960), Одесской (+662), Киевской (+635) и Сумской (+477) областях.
Напомним, ранее от коронавирусной болезни умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине коронавирусом заболели еще 183 жителя области.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа