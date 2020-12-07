В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда могут открыть границы Евросоюза для страны. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что это не вопрос общей вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.

– Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС, - отметил Кулеба.

Напомним, на обновленной трехцветный карте ЕС, где страны разделены на «зоны риска» по ситуации с коронавирусом, в пределах материковой Европы не осталось ни одной «зеленой» зоны.