Компания Apple сообщила, что готова бесплатно отремонтировать небольшую часть телефонов iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея.

На сайте производителя сообщается, что проблема затронула «небольшой процент» устройств, выпущенных в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

Владельцы телефонов, столкнувшиеся с такой проблемой, могут проверить на сайте Apple, участвуют ли их устройства в программе (она распространяется только на iPhone 11). Для этого на сайте нужно ввести серийный номер телефона.

Телефон iPhone 11 вышел в сентябре 2019 года. В январе 2020 года глава Apple Тим Кук предполагал, что, возможно, эта модель стала самой популярной в линейке того года

Напомним, 13 октября официально представила первый в линейке смартфон с поддержкой 5G iPhone 12.