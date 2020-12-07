Погода в Украине 7 декабря резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, ранее в Николаевской области и Николаеве прогнозировалсь значительное ухудшение погодных условий – резкое увеличение осадков, холодный ветер и мокрый снег.