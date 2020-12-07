Погода в Украине 7 декабря резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).
Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, ранее в Николаевской области и Николаеве прогнозировалсь значительное ухудшение погодных условий – резкое увеличение осадков, холодный ветер и мокрый снег.
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Погода в Украине 7 декабря резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).
Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, ранее в Николаевской области и Николаеве прогнозировалсь значительное ухудшение погодных условий – резкое увеличение осадков, холодный ветер и мокрый снег.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа