Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечают в Украине 7 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Местное самоуправление — основа всего государства. Ведь множество наших общих проблем мы можем решать своими силами в нашем городе, районе, области. Наши предки столетиями боролись за право свободы управления на своей же земле. Теперь обязанность всех нас — пользоваться этим правом так, чтобы наши дети жили в успешной и богатой Украине, - написал глава «Нашего Края».
Юрий Кормышкин отметил, что благодаря местному самоуправлению зависит успех и благополучие каждого региона. Это доказывает, что свое будущее мы строим собственными руками.
— Сегодня я хочу поздравить всех работников местного самоуправления с праздником. Спасибо вам за неоценимый труд! Но также хочу напомнить всем нам, что успех нашего края только в наших руках. Давайте ценить и пользоваться большими возможностями самоуправления, - отметил Юрий Кормышкин.
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Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечают в Украине 7 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Местное самоуправление — основа всего государства. Ведь множество наших общих проблем мы можем решать своими силами в нашем городе, районе, области. Наши предки столетиями боролись за право свободы управления на своей же земле. Теперь обязанность всех нас — пользоваться этим правом так, чтобы наши дети жили в успешной и богатой Украине, - написал глава «Нашего Края».
Юрий Кормышкин отметил, что благодаря местному самоуправлению зависит успех и благополучие каждого региона. Это доказывает, что свое будущее мы строим собственными руками.
— Сегодня я хочу поздравить всех работников местного самоуправления с праздником. Спасибо вам за неоценимый труд! Но также хочу напомнить всем нам, что успех нашего края только в наших руках. Давайте ценить и пользоваться большими возможностями самоуправления, - отметил Юрий Кормышкин.
Пресс-релиз
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа