Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечают в Украине 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Местное самоуправление — основа всего государства. Ведь множество наших общих проблем мы можем решать своими силами в нашем городе, районе, области. Наши предки столетиями боролись за право свободы управления на своей же земле. Теперь обязанность всех нас — пользоваться этим правом так, чтобы наши дети жили в успешной и богатой Украине, - написал глава «Нашего Края».

Юрий Кормышкин отметил, что благодаря местному самоуправлению зависит успех и благополучие каждого региона. Это доказывает, что свое будущее мы строим собственными руками.

— Сегодня я хочу поздравить всех работников местного самоуправления с праздником. Спасибо вам за неоценимый труд! Но также хочу напомнить всем нам, что успех нашего края только в наших руках. Давайте ценить и пользоваться большими возможностями самоуправления, - отметил Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз