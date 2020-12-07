В Министерстве здравоохранения предупредили, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться и из-за низких зарплат в нашей стране.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

Напомним, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.



