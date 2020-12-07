Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин «выходного дня» и штрафы помогли снизить количество новых случаев коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Во время совещания он сообщил, что с 30 ноября по 6 декабря было зафиксировано 89 тысяч 322 новых больных. На позапрошлой неделе было 96 тысяч 936 больных.

— Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280—290 тысяч тестов еженедельно, - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, на эти показатели повлияло введение карантина «выходного дня», а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказала, что локдаун в стране могут ввести в начале января 2021 года.