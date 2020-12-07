В Минске суд признал виновной и приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима гражданку Швейцарии Наталью Херше из-за сорванной с сотрудника ОМОНа балаклавы.

Ее обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел во время акции 19 сентября (часть 2 статьи 363 УК), пишет белорусская служба «Радио Свобода».

Суд также постановил взыскать с Херше моральный ущерб в 1000 белорусских рублей (389 долларов) в пользу потерпевшего 22-летнего сотрудника минского ОМОНа Сергея Кончика.

В протоколе, который приводит TUT.BY, говорится, что 19 сентября около 17:00 Наталью Херше задержали по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». При задержании, как говорится в документе, она не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецавтотранспорт, пыталась скрыться, а когда ее действия были пресечены сотрудником ОМОНа Кончиком, она оказала умышленное сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стащила балаклаву, тем самым испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла телесные травмы.

В частности, Сергей Кончик на суде заявил, что не хочет, чтобы наказание для Натальи было жестким. Прокуратура запросила для нее 2,5 года лишения свободы.

Наталья Херше рассказала, что во время задержания испугалась, но ей было важно посмотреть в глаза человека, который пытался ее увести.

— Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь, - сказала она.

Адвокат Натальи Херше сказал, что сопротивления со стороны его подзащитной не было, имело место неповиновение. По его словам, снимать подшлемник не является насилием, и сотрудник ОМОНа серьезных травм не получил.

— Описание царапины варьируется от источника к источнику. Свидетель, командир ОМОНа, сообщил, что царапина была 1 сантиметр, потерпевшая — что 2-3 сантиметра. Эпителий, проб из-под ногтей у Натальи не брали. Фото царапины нет, - подчеркнул адвокат.

Белоруска Наталья Херше 12 лет живет в Швейцарии, у нее есть швейцарский паспорт. Она приехала в Беларусь в отпуск на 10 дней, и на 21 сентября был куплен обратный билет в Швейцарию. Защитник Натальи настаивает на том, чтобы наказание не было связано с лишением свободы, а с ограничением свободы, так как у Натальи есть квартира в городе Орше Витебской области.

В Минске и других городах 19 сентября прошли несколько маршей — Марш районов и Женский марш. МВД Беларуси сообщило, что в тот день на акциях силовики задержали 430 человек, в том числе 415 — в Минске. Акции протеста в Беларуси продолжаются уже четвертый месяц.

Напомним, что на протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.