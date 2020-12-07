Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину, жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Об этом в Twitter рассказал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.

Журналист отметил, что никто из представителей ЕС на жалобы Сийярто не отреагировал.

— Глава МИД Венгрии затронул проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это, - написал Рикард Йозвяк.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией вновь осложнились после местных выборов.

30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

До этого СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье.

Кроме того, сообщалось, что депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.