Правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

По словам официального представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, в стране до 7 января будут закрыты школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты.

При этом он анонсировал новые меры относительно церквей, парикмахерских и розничных магазинов. О них станет известно на этой неделе.

Напомним, ранее Правительство Греции приняло решение об усилении карантинных мер из-за роста количества больных COVID-19 — новые ограничения в стране будут действовать с 7 по 30 ноября.



