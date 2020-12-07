Чернобыльская зона получила покрытие мобильной связью. Это поможет работать пожарным во время тушения в отдаленных районах.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает прес-служба министерства.

– Тепер 70% территории охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения была установлена базовая станция, - сообщил министр.

По словам Абрамовского, мобильное покрытие потребуется туристам, но в первую очередь связь и интернет будут помогать мониторить пожарную безопасность в зоне отчуждения.

В этом году в зоне произошел самый масштабный пожар за время наблюдений, а отсутствие покрытия не позволяло вовремя находить места возгорания.

По словам министра, теперь будет создана система мониторинга пожарной безопасности. Она будет состоять из видеокамер и тепловизоров, которые будут оперативно определять места возникновения пожаров.

Напомним, Правительство Великобритании запретило китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G.