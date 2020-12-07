Президент США Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены американские штаты. Соответствующее распоряжение Дональд Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали, что Трамп хочет объявить американцам о «приоритетном подходе America First». Ожидается, что такое заявление он сделает во время завтрашнего брифинга в Белом доме.

Кроме того, источник, близкий к рабочей группе по вопросам коронавируса Белого дома, рассказал, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу 11 декабря.

— Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ, — сказал неназванный чиновник, предполагая, что международная помощь может начаться в конце весны или в начале лета.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. В ходе беседы глава Минздрава попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».