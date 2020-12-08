К переговорам в рамках «Крымской платформы», где будут обсуждать вопрос деоккупации полуострова, Украина намерена пригласить Россию, которая является ответственной за оккупацию украинской территории.

Об этом сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью ТСН.ua.

Вместе с тем, в МИД считают, что Кремль, скорее всего, откажется от участия в переговорах о деоккупации Крыма.

— Мы считаем, что РФ, это принципиальная позиция, как и страна, которая является страной-оккупантом, которая несет полную ответственность за оккупацию и ее последствия, должно быть приглашена в Крымской платформы. Однако, ни для кого не является секретом позиция РФ по этому поводу. Поэтому у нас есть большие сомнения, что РФ согласится участвовать в этой платформе. Но мы считаем, что это приглашение РФ получить, — высказался Джапаров.

Что касается даты, то заместитель Кулебы, объяснила, что в начале ее должен согласовать президент Володомир Зеленский. И только после его утверждения дату будет озвучено.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что первый международный саммит в рамках «Крымской платформы» о деоккупации полуострова состоится в мае 2021 в Киеве. Дмитрий Кулеба перечислил пять ожидаемых приоритетов работы переговорной площадки «Крымская платформа».

Напомним, 20 октября во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма возвращено в международную повестку дня и сейчас создается формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова, сообщил глава государства.

Владимир Зеленский представил в ООН концепцию Международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.