Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден определился с кандидатурой нового министра обороны, которым может стать бывший высокопоставленный генерал Ллойд Остин.

Об этом сообщил в понедельник американское издание Politico со ссылкой на трех осведомленных источников, передает Укринформ.

«Отставной генерал Ллойд Остин, который когда-то рассматривался как перспективный кандидат на пост министра обороны в администрации избранного президента Джо Байдена, избран, чтобы возглавить Пентагон», - отмечается в сообщении.

Решение, которое пока официально не было объявлено, было принято через две недели после того, как Байден назвал других кандидатов на высокопоставленные позиции в команде национальной безопасности.

Ранее генерал Остин возглавлял Центральное командованием США. Вместе с его кандидатурой рассматривались и другие претенденты, такие как Мишель Флурнуа, а также экс-министр внутренней безопасности Джех Джонсон. Байден же отдал предпочтение кандидату-афроамериканцу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение выборов президента, сравнив их с ситуацией в «странах третьего мира».