Конституционный суд после почти месячного перерыва возобновляет свои заседания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В повестке дня суда рассмотрение вопроса о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно «достойного уровня жизни» украинцев, а также вопрос об открытии производства по делу о соответствии Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее в связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.