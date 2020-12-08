Конституционный суд после почти месячного перерыва возобновляет свои заседания.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В повестке дня суда рассмотрение вопроса о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно «достойного уровня жизни» украинцев, а также вопрос об открытии производства по делу о соответствии Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, ранее в связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.
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Конституционный суд после почти месячного перерыва возобновляет свои заседания.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В повестке дня суда рассмотрение вопроса о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно «достойного уровня жизни» украинцев, а также вопрос об открытии производства по делу о соответствии Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, ранее в связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.