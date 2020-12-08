Президент Беларуси Александр Лукашенко может передать часть полномочий главы государства Всебелорусскому народному собранию. Этот орган он предложил сделать конституционным в стране.

Об этом сообщает БелТА.

– Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января - начале февраля.

– Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся... У нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, - сказал Лукашенко.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает, что для его свержения Запад якобы готов подключить Российскую Федерацию. В то же время он подчеркнул, что не знает, как это может быть реализовано.