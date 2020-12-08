Китай и Непал огласили точную высоту горы Эверест (Джомолунгмы). Она составляет 8848,86 метров.

Об этом сообщает местный сайт Ekhabarnepal.

Цифра указана 8 декабря в телеграммах, которыми обменялись председатель КНР Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари.

Мнения на этот счет разошлись в 2015 году - тогда Китай объявил высоту в 8844,04 метра против общепризнанных 8848 метров.

Ученые считают, что самая высокая гора в мире продолжает расти темпами 1,2 сантиметра в год. После землетрясения в Непале весной 2015 года магнитудой 7,8 с горой произошли изменения: одни исследователи утверждают, что она увеличилась на метр, другие - что пик, наоборот, просел.

Исследователи начали собирать новую информацию о высоте Эвереста с декабря 2017 года, и завершили работу в апреле 2019-го, произведя замеры на самой высокой точке горы.

Напомним, китайская подводная лодка Fendouzhe достигла Марианской впадины и погрузилась на рекордную для этой лодки глубину, которая превысила высоту горы Эверест.