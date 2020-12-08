Верховная Рада рассмотрит проект Госбюджета на 2021 год во втором чтении 15 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

— Через неделю в следующий вторник (15 декабря) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем: принятие Бюджета следующего года № 4000; Продление на год спецзакона про Донбасс № 4467 и закон про возвращение полномочий НАЗК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) № 4470, — написал Ярослав Железняк.

Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу.