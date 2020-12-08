Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 7 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
При этом Владимир Зеленский подписал еще один указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.
Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.
При этом Алексей Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв на посту и года.
Напомним, 7 декабря депутаты Закарпатского облсовета избрали главой Алексея Петрова. Кроме того, увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.
Ранее Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 7 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
При этом Владимир Зеленский подписал еще один указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.
Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.
При этом Алексей Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв на посту и года.
Напомним, 7 декабря депутаты Закарпатского облсовета избрали главой Алексея Петрова. Кроме того, увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.
Ранее Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.