Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом Владимир Зеленский подписал еще один указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.

Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

При этом Алексей Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв на посту и года.

Напомним, 7 декабря депутаты Закарпатского облсовета избрали главой Алексея Петрова. Кроме того, увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.

Ранее Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.