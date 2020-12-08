Информация о якобы налаживании производства вакцины «Спутник V» в Харькове на заводе «Биолек» является очередной провокацией России.

Об этом корреспонденту Укринформа заявил информированный источник из структуры правоохранительных органов Харьковской области.

«Указанная информация была проверена правоохранительными органами и не нашла подтверждения», — сказал он.

По словам собеседника агентства, силовики общались с представителями компании «Биолек» и убедились, что речь идет о дезинформации со стороны России.

Напомним, российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине.