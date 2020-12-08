Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. В ходе встречи стороны договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что прямое авиасообщение между странами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.
— Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом — один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении, — заявил Дмитрий Сеник.
Кроме того, стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.
Также Дмитрий Сеник отметил, что Украина готова провести Пятое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в следующем году после того, как нормализуется эпидемическая ситуация.
Вместе с тем Дмитрий Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.
Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. В ходе встречи стороны договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что прямое авиасообщение между странами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.
— Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом — один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении, — заявил Дмитрий Сеник.
Кроме того, стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.
Также Дмитрий Сеник отметил, что Украина готова провести Пятое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в следующем году после того, как нормализуется эпидемическая ситуация.
Вместе с тем Дмитрий Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.
Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.