Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. В ходе встречи стороны договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что прямое авиасообщение между странами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.

— Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом — один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении, — заявил Дмитрий Сеник.

Кроме того, стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.

Также Дмитрий Сеник отметил, что Украина готова провести Пятое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в следующем году после того, как нормализуется эпидемическая ситуация.

Вместе с тем Дмитрий Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.

Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.