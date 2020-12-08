Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться к новоизбранным депутатам с предложением внести изменения в бюджет-2020 и выделить деньги на мебель для амбулаторий.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

Так, мэр отметил, что в таком случае амбулатории в двух микрорайонах — Северном и Матвеевке смогут открыть сразу после нового года, а не весной.

— На сессии буду предлагать новоизбранным депутатам городского совета перераспределить средства на покупку мебели для обновленных амбулаторий в микрорайонах Северный и Матвеевка. Имею твердое желание, чтобы мы запустили эти амбулатории в начале следующего года. Не на весну, как мы планировали, а чтобы они функционировали с нового года, — сказал он.

Как сообщалось, по состоянию на конец ноября, готовность амбулаторий составляла почти 100%.