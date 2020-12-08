Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться к новоизбранным депутатам с предложением внести изменения в бюджет-2020 и выделить деньги на мебель для амбулаторий.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
Так, мэр отметил, что в таком случае амбулатории в двух микрорайонах — Северном и Матвеевке смогут открыть сразу после нового года, а не весной.
— На сессии буду предлагать новоизбранным депутатам городского совета перераспределить средства на покупку мебели для обновленных амбулаторий в микрорайонах Северный и Матвеевка. Имею твердое желание, чтобы мы запустили эти амбулатории в начале следующего года. Не на весну, как мы планировали, а чтобы они функционировали с нового года, — сказал он.
Как сообщалось, по состоянию на конец ноября, готовность амбулаторий составляла почти 100%.
Напомним, что в марте 2019 года после реконструкции открыли семейную амбулаторию №1 по улице Привольной, 41/1 в Николаеве.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться к новоизбранным депутатам с предложением внести изменения в бюджет-2020 и выделить деньги на мебель для амбулаторий.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
Так, мэр отметил, что в таком случае амбулатории в двух микрорайонах — Северном и Матвеевке смогут открыть сразу после нового года, а не весной.
— На сессии буду предлагать новоизбранным депутатам городского совета перераспределить средства на покупку мебели для обновленных амбулаторий в микрорайонах Северный и Матвеевка. Имею твердое желание, чтобы мы запустили эти амбулатории в начале следующего года. Не на весну, как мы планировали, а чтобы они функционировали с нового года, — сказал он.
Как сообщалось, по состоянию на конец ноября, готовность амбулаторий составляла почти 100%.
Напомним, что в марте 2019 года после реконструкции открыли семейную амбулаторию №1 по улице Привольной, 41/1 в Николаеве.