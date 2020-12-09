Глава партии «Наш край» в Николаевской области, депутат областного совета Юрий Кормышкин заявил, что его политическая сила будет поддерживать нового главу Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести в среду, 9 декабря, перед началом заседания первой сессии областного совета нового созыва.

Юрий Кормышкин пояснил, что его устраивает «николаевское происхождение» чиновника и близки идеи, озвученные губернатором.

— Когда не находили общий язык с облгосадминистрацией, то об это говорил лично я и наша фракция, что Александр Васильевич (Александр Стадник, бывший глава Николаевской облгосадминистрации – прим.) не любит нашу Николаевщину. Сегодня пришел человек из Николаева. У меня было общение с Виталием Кимом, те идеи, которые он хочет, наша партия будет поддерживать, - сказал он.

Отдельно он поделился ожиданиями от работы нового созыва областного совета.

— Жду консолидации всех 64 депутатов на благо Николаевской области, - сказал Юрий Кормышкин.

До этого депутат Николаевского областного совета Анна Замазеева, которую партия «Слуга народа» определила кандидатом на пост главы областного совета, рассказала, что она в указанной должности будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.