Полиция Франции задержала еще пятерых человек по делу об убийстве под Парижем 47-летнего учителя истории Самюэля Пати.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Задержаны пять молодых людей родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года. Их подозревают в связях (телефонных контактах) с Абдуллахом Анзоровым, который отрезал голову Пати.

Подозреваемые до предъявления обвинения могут находиться под стражей до 96 часов. Фигурантами дела на сегодня являются уже 14 человек, среди которых несовершеннолетние ученики лицея, которые могли навести Анзорова на Пати.

Как сообщалось, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мусульманин совершил убийство учителя, перерезав ему горло ножом. Убийцей учителя в пригороде Парижа оказался 18-летний чеченец из Москвы.

в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с «исламским сепаратизмом» во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Эммануэль Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

После этого Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.



