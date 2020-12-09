В центре Одессы археологи нашли останки древней крепости. Предполагается, что именно с нее могла зародиться «Южная Пальмира».

Как сообщает Сегодня, уникальное открытие было сделано прямо под Приморским бульваром. Останки древнего сооружения находились на глубине нескольких метров под землей.

Студенты-историки и археологи ежедневно откапывают по несколько тонн земли рядом с памятником Дюку де Ришелье. На данный момент уже удалось раскопать остатки валов артиллерийской батареи. Она была возведена одним из основателей города - Францем де Волланом.

Среди интересных находок также фрагменты керамики, амфор, скифского фаянса.

Ученые говорят, что если дворец найдут все же, он может стать новой туристической Меккой в самом центре Одессы.

– Вот мы выбрали соответствующее место, которое предполагаемо является воротами. Разбили раскопы и сейчас где-то приближаемся к тому горизонту, где эта аномалия в общем-то проявилась, - говорит доктор исторических наук Андрей Красножон.

Напомним, художественная галерея в Нерубайских катакомбах в Одесской области, получила статус самого большого подземного арт-пространства Европе.