В среду, 9 декабря, Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетахьяху. В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна.

– Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.