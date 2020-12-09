Власти Ирана арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к убийству руководителя секретной ядерной программы Ирана, ученого-ядерщика Мошена Фаризаде.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иранское телевидение.
Старший помощник спикера иранского парламента и бывший заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что спецслужбы страны произвели аресты после того, как установили личности подозреваемых.
Как известно, 27 ноября в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мошена Фаризаде, которого называют «отцом иранской бомбы». Фаризаде умер в больнице от полученных ранений.
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Власти Ирана арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к убийству руководителя секретной ядерной программы Ирана, ученого-ядерщика Мошена Фаризаде.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иранское телевидение.
Старший помощник спикера иранского парламента и бывший заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что спецслужбы страны произвели аресты после того, как установили личности подозреваемых.
Как известно, 27 ноября в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мошена Фаризаде, которого называют «отцом иранской бомбы». Фаризаде умер в больнице от полученных ранений.