Власти Ирана арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к убийству руководителя секретной ядерной программы Ирана, ученого-ядерщика Мошена Фаризаде.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иранское телевидение.

Старший помощник спикера иранского парламента и бывший заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что спецслужбы страны произвели аресты после того, как установили личности подозреваемых.

Как известно, 27 ноября в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мошена Фаризаде, которого называют «отцом иранской бомбы». Фаризаде умер в больнице от полученных ранений.



