Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

— В связи с началом использования тестов на антиген мы значительно расширим круг лиц, которые будут проходить исследования. Я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу изменить алгоритм тестирования на коронавирус, - заявил он.

Кроме того, будут внесены изменения в алгоритм обязательного тестирования на COVID-19 во время плановой госпитализации больных.

— Сейчас при плановой госпитализации необходимо пройти ИФА-тест. С началом применения экспресс-тестов на антиген, которые занимают всего 15 минут, алгоритм значительно упрощается. Сейчас мы занимаемся обеспечением больниц этими тестами, - добавил министр.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 276 человек. Это новый антирекорд.