В период января-ноября 2020 года сотрудниками Гостаможслужбы было обнаружено 13 тысяч нарушений таможенных правил на суму 2,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В ведомстве отмечают, что таможнями было рассмотрено больше 3,5 тысяч дел про обход таможенных законов, на нарушителей наложено 147,9 миллионов гривен штрафа. На рассмотрение в суд переданы 10 тысяч дел о нарушении правил ввоза товаров в Украину, что превышает прошлогодние показатели на 44,6%. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий на суму около 929 миллионов гривен, что на треть превышает аналогичный показатель 2019 года.

Самыми резонансными нарушениями таможенных правил за 2020 год стали:

попытка ввести в Украину 112 килограмов кокаина через порт «Южный», стоимость поставки на черном рынке достигала 500 миллионов гривен.

попытка ввести в Украину 16 тонн сигарет через Одесский порт, стоимость товара – 20 миллионов гривен.

попытка ввести в Украину мобильные телефоны, планшеты и другую технику через пропускной пункт «Ужгород», приблизительная стоимость контрабанды – 93 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.