Во вторник, 8 декабря, николаевские спасатели два раза помогали горожанам при открытии входных дверей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Сообщение о заблокированных дверях в доме по улице Океановская Корабельного района поступил в службу спасения в 15:00. Прибывшие спасатели выяснили, что входные двери закрылись в помещении, где оставался восьмилетний ребенок. Двери для матери мальчика открыли при помощи аварийно-спасательного инструмента.

Второй случай произошёл в 19:10 в селе Мартиновское Вознесенского района, где к спасателям за помощью обратились врачи. В заблокированной квартире упала пожилая женщина, требовавшая срочной медицинской помощи. При помощи специнструмента сотрудники открыли дверь, а врачи смогли предоставить медицинскую помощь хозяйке квартиры.

Напомним, в понедельник, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.