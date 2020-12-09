«Укрзалізниця» восстанавливает курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов для перевозки пассажиров в зимние праздники.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниця»

Так, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9,12, 13, 15, и 16 января 2020 года.

Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 января 2021 года.

Билеты на поезд можно купить в привокзальных кассах и в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.