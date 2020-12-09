В Николаевской городской больнице №1, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, закончили обновление дополнительных 12 палат. Работами занималась николаевская компания «Нибулон».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соиальных сетях.

Как отметил мэр, ранее он проверил состояние больничных палат вместе с представителями национальной службы здоровья Украины.

– Вместе с представителями Национальной службы здоровья Украины осмотрели отремонтированные помещения. Фактически, это новые палаты, заменены внутренние коммуникации и оборудование, установлены кнопки вызова медперсонала, - заявил Александр Сенкевич.

По его словам, проект реконструкции палат предусматривал комфорт для пациентов, потому в помещениях было установлено новое современное оборудование.

– Будут и современные кровати, и новые телевизоры. Сейчас компания «Нибулон» за собственный счет реконструирует отделение, где лечат пациентов с COVID-19, у которых наличествует сопровождающая патология – инсульт или инфаркт, - отметил городской голова.

Кроме того, Александр Сенкевич сообщил, что в начале 2021 года в отделении заработает ангиограф.

– Еще одна новость для николаевцев – к концу нынешнего года в данном отделении запустят в пользование ангиограф, - рассказал мэр Николаева.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации объяснили, в каких случаях врачи могут предлагать пациентам, которые лечатся в стационарах от COVID-19, покупать лекарства за свои деньги.